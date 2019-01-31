В России признали провал переговоров по ракетному договору с США

В МИД России заявили, что выход США из ДРСМД ставит под угрозу европейскую безопасность

Фото: Getty Images

В России признали провал переговоров по ракетному договору с США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg 2019-01-31T13:44:00+02:00 Россия В МИД России заявили, что выход США из ДРСМД ставит под угрозу европейскую безопасность

Встреча с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи с Томпсон.

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны весьма жесткая", - сказал он.

По его словам, Россия не будет выполнять ультимативные требования США по ракете 9М729.

Рядков также заявил, что выход США из ДРСМД ставит под угрозу европейскую безопасность.

"Потому что теперь, как мы понимаем, начинается следующий этап, следующая фаза, а именно фаза приостановки США своих обязательств в рамках ДРСМД, - отметил он. – Произойдет это уже, видимо, в ближайшие выходные".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Отметим, 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней, до 2 февраля, не вернется к исполнению договора.

15 января 2019 года в Женеве после консультаций в межведомственном формате заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон обвинила Москву в нарушении договора и подтвердила, что Вашингтон начнет процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету 9М729.

Отметим, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини надеется на возможность сохранения ДРСМД, который важен для европейской безопасности.

Договор о сокращении ракет средней и малой дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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