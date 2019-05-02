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В России продают георгиевские ленты со свастикой: соцсети в недоумении

2 мая, 16:20

Необычные сувениры с символом нацизма ко Дню Победы обнаружили в Нижнем Новгороде

Фото: facebook.com/isracomgr
Фото: facebook.com/isracomgr.

Вдобавок к тому, что в этом году в Москву парад в честь 9 мая не посетит ни один иностранный лидер, россиян удивили необычными сувенирами, которые поступили в продажу ко Дню Победы: значками с изображением георгиевской ленты, красной звезды и символа национал-социализма – свастики.

Фотоподтверждение выложил на своей странице российский блогер из города Нижний Новгород Александр Дейч.

"Друзья! Как вам креатив "китайских товарищей"? Это продается в магазине рядом с домом. И мне кажется, это… В общем, к звезде и ленте – никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой?" – пишет он.

Дейч предполагает, что дизайн значка предполагал уничтожение фашизма Советским Союзом.

"Но как это смотрится…" - резюмирует мужчина.

Другие пользователи также не оценили подобный "креатив", а некоторые из них признались, что озвученный Дейчем смысл виден далеко не с первого раза.

Стоит отметить, что подобные казусы в России происходят с изрядной регулярностью. К примеру, несколько лет назад в Подмосковье обнаружили билборд ко Дню Победы, на котором изображен немецкий экипаж в кабине бомбардировщика Ju-88.

А в прошлом году в одном из магазинов в российском Сургуте перед празднованиями 9 мая появились тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны.

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Тег Россия, курьез, День Победы, 9 мая, свастика, георгиевская лента

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