После обработки 80% бюллетеней Путин набирает более 76% голосов, Собчак – 1,5%

После обработки 80% бюллетеней действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18%. Об этом сообщает ЦИК России.

Павел Грудинин набирает 12,3%, Владимир Жириновский набирает 5,98%. Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,53%, Григорий Явлинский — 0,92% голосов, Борис Титов – 0,7%, Максим Сурайкин — 0,67%, Сергей Бабурин – 0,64%.

Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, начались вчера (по часовым поясам Дальнего Востока), завершились. Все избирательные участки страны закрыты, идет подсчет голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии России, на выборах всего проголосовали 59,9% избирателей.

В 21:00 по московскому времени завершилось голосование в самом западном регионе России – в Калининградской области, а значит, и во всей стране. На 18:00 по местному времени (19:00 по московскому) явка избирателей составила там 55,29%.

ЦИК России также опубликовал явку про всем регионам, где проходили выборы.

В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.