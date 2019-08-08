В России прогремел мощный взрыв на военном полигоне, есть погибшие

В экстренных службах отметили сильный выброс радиации, но военные все отрицают

Фото: agrimpasa.com

Недавно в России гремели мощные взрывы на военных складах в Ачинске, а сегодня случилось ЧП в другой воинской части уже в Архангельской области – случился взрыв при испытаниях реактивного двигателя.

"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в Минобороны РФ.

в ведомстве отметили, что причиной ЧП стал взрыв жидкостного реактивного двигателя, отметила пресс-служба Минобороны РФ.

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"На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия", – заявили военные и добавили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

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В свою очередь телеграмм-канал Mash пишет, что по сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса. Около него находится ракетный полигон, на котором проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе в три раза. Датчики сработали в соседнем Северодвинске — на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки.

Также отмечается, что предварительно в результате инцидента пострадали 15 человек, пять из которых находятся в очень тяжелом состоянии.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России произошел пожар на военных складах в Ачинске (Красноярский край). Сообщается, что на военных складах солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка и причиной взрыва могла стать неосторожность. В итоге пострадали несколько человек – как военнослужащие, так и гражданские, а также техника. Читайте подробней, что нужно знать о взрывах на арсенале в России.

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