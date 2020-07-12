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В России произошла авария: в почву попали тонны авиационного керосина

12 июля, 12:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Загрязнения реки удалось избежать

В России произошла разгерметизация трубы, в результате чего в грунт вылилось несколько тонн авиационного керосина. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Инцидент случился в Красноярском крае.

"При перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубы на резервуаре хранилища нефтепереливной станции, в грунт разлилось около восьми тонн керосина", – говорится в сообщении.

Загрязнения реки Большая Хета удалось избежать. На данный момент авария локализована.

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Напомним, ранее в Сибири на предприятии компании "Норникель" в Красноярском крае РФ случилась крупная утечка дизельного топлива – 20 тыс. тонн. Оно попало в водоемы, окрасив их в характерный цвет.

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Также мы рассказывали, как в Индии на юго-востоке страны в районе города Вишакхапатнам на химическом заводе LG Polymers произошла утечка ядовитого газа. В результате инцидента погибли восемь человек.

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Россия утечка прорыв

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