В России произошло ДТП с украинцами: микроавтобус врезался в легковушку

Авария произошла, когда украинский микроавтобус выехал на встречную полосу

Фото: Рен-ТВ

Трое граждан Украины погибли и еще семеро получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области России.

"Водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров – граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane", – заявили в российской полиции.

Фото: Рен-ТВ

По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и пассажир Renault Megane, а также один пассажир Mercedes-Benz. Кроме того, водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы, а на месте аварии работают полицейские, выясняя причины аварии.

Напомним, ранее в городе Никополь Днепропетровской области произошло серьезное ДТП в котором один человек погиб и еще 12 получили ранения.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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