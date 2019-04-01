В России произошло два смертельных ДТП: восемь человек погибли
Одна авария произошла в Тульской области, второе ДТП – в Ярославской области
В России произошло два смертельных ДТП.
Так, пять человек погибли в результате автоаварии в Новомосковском районе Тульской области.
"Информация о ДТП на трассе Новомосковск – Сокольники поступила около 03:50. Легковой автомобиль Ford Mondeo, в котором находилось пять человек, вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Водитель и все пассажиры погибли. Возраст погибших мужчин – до 30 лет", – сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.
Обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.
Второе ДТП произошло на трассе М8 в Ростовском районе, жертвами стали три человека.
"По предварительным данным, в 4 утра 19-летний водитель "Лады Гранты" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Рено Дастер". В результате погибли водитель и пассажир "Лады", а также пассажир "Рено". Водитель иномарки с политравмами доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Столкновение произошло между деревнями Дертники и Кулаково на федеральной автодороге "Москва-Архангельск".
Уже установлено, что водитель "Гранты" – житель Подмосковья, а водитель "Дастера" – из Костромской области. Личности погибших пассажиров устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в России произошло тройное ДТП: восемь человек погибли.
Также мы писали, что в России перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и раненые.
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