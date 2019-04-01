В России произошло два смертельных ДТП: восемь человек погибли

Одна авария произошла в Тульской области, второе ДТП – в Ярославской области

Фото из открытых источников.

В России произошло два смертельных ДТП: восемь человек погибли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1da/c50/5ca1dac505496.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1da/c50/5ca1dac505496.jpg 2019-04-01T12:34:00+03:00 Россия Одна авария произошла в Тульской области, второе ДТП - в Ярославской области

В России произошло два смертельных ДТП.

Так, пять человек погибли в результате автоаварии в Новомосковском районе Тульской области.

"Информация о ДТП на трассе Новомосковск – Сокольники поступила около 03:50. Легковой автомобиль Ford Mondeo, в котором находилось пять человек, вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Водитель и все пассажиры погибли. Возраст погибших мужчин – до 30 лет", – сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

Обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.

Второе ДТП произошло на трассе М8 в Ростовском районе, жертвами стали три человека.

"По предварительным данным, в 4 утра 19-летний водитель "Лады Гранты" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Рено Дастер". В результате погибли водитель и пассажир "Лады", а также пассажир "Рено". Водитель иномарки с политравмами доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Столкновение произошло между деревнями Дертники и Кулаково на федеральной автодороге "Москва-Архангельск".

Уже установлено, что водитель "Гранты" – житель Подмосковья, а водитель "Дастера" – из Костромской области. Личности погибших пассажиров устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в России произошло тройное ДТП: восемь человек погибли.

Также мы писали, что в России перевернулся автобус с детьми: есть погибшие и раненые.

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