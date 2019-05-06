В России произошло еще одно ЧП с пассажирским самолетом

На борту Boeing-737 рейса Красноярск – Норильск находились более 100 человек

Фото: AFP

После того, как 5 мая в аэропорту Москвы вспыхнул самолет с десятками пассажиров, в России случился еще один инцидент с пассажирским авиалайнером, но на этот раз в Норильске – там самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщил источник в службах аэропорта, gассажирский Boeing не удержался на полосе после приземления в аэропорту Норильска и выкатился на грунт. Стало известно, что на борту находились более 100 человек.

"Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", – сказал источник.

Boeing-737 под бортовым номером 217 совершал рейс Красноярск – Норильск.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. :ертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авиасудна, и они погибли в огне".

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.

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