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В России произошло крушение вертолета: пилот погиб

30 ноября, 14:55

Воздушное судно упало недалеко от жилых домов

/ Фото: AFP

В России на территории Краснодарского края, неподалеку жилых домов упал вертолет. В результате инцидента погиб пилот.

"О падении летательного аппарата сообщили местные жители. Они же обнаружили место крушения", – сообщает Telegram-канал Mash.

Позже стало известно, что воздушное судно упало в ста метрах от жилых домов, а очевидцы рассказали, что слышали хлопок в воздухе, и после этого вертолет упал в лесополосе. В результате инцидента летательный аппарат полностью сгорел, а тело пилота нашли в 30 метрах от места падения судна.

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Следствие выяснило, что крушение произошло 30 ноября, около 9:30 по местному времени, упал вертолет Robinson, принадлежавший Центру винного туризма. На его борту был один пилот, который погиб.

Ранее сообщалось, что боливийский президент едва не разбился в авиакатастрофе. Вертолету, в котором летел Эво Моралес, пришлось идти на экстренную посадку. Произошло это, когда глава страны улетал из поселка в Андах, где открыл новую дорогу. У вертолета после взлета обнаружили поломку в хвостовой части. Вертолет крутило и шатало, он едва не упал на землю. Пилоту удалось приземлить машину. Никто не пострадал. Но все, кто был в вертолете, сильно понервничали.

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Напомним, в Украине сейчас идет расследование дела, связанного с крушением вертолета. Так, вечером 21 октября в Оржицком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Полиция открыла уголовное производство.

Как стало известно, Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Украины Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота, и это был не первый его полет.

Также недавно в Южной Корее вертолет упал в море. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.

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Россия крушение вертолет краснодарский край

Источник: Сегодня

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