В России, в Предгорном районе Ставропольского края, шесть человек погибли в результате столкновения двух легковушек. Об этом сообщили в местном ГИБДД.

Причиной аварии стало то, что водитель ВАЗ-2107, двигаясь со стороны поселка Подкумок в направлении города Минеральные Воды, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099.

Отмечено, что предполагаемого виновника ДТП, водителя "семерки", госпитализировали с тяжелыми травмами в реанимацию.

Недавно в Вологодской области РФ под Череповцом произошло ДТП. Водители грузового автомобиля и микроавтобуса не смогли благополучно разъехаться на трассе и столкнулись. В результате аварии погибли 13 человек.

Напомним, масштабная авария с участием трех автомобилей произошла в Сакском районе аннексированного Россией Крыма. Погиб один человек, еще шесть пострадали.

Не так давно на севере оккупированного Крыма в результате столкновения маршрутного такси и электрички погибли пять человек, еще четверо получили травмы.