В России произошло новое ЧП на военном заводе: подробности

/ Фото: AFP

В городе Реж Свердловской области России произошел пожар на предприятии по переработке взрывчатых веществ "Гефест-М" на территории бывшего химзавода. Об этом сообщил председатель городской думы Алексей Копалов.

"Пожар есть, масштаб уточняется", - сказал Копалов.

,В результате инцидента никто не погиб, сообщила замдиректора "Гефест-М" Надежда Плотникова.

"На данный момент идет ликвидация пожара. Жертв нет", - сказала она.

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Данные по пострадавшим на данный момент уточняются.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что площадь пожара на кровле цеха бывшего завода составляет 200 кв. метров.

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"В городе Реж на территории завода "Гефест-М" загорелась кровля цеха, где происходила переработка пороха. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Информации о пострадавших не поступало.

Источник сообщил, что на складе бывшего завода производилась утилизация отходов. "Химический завод не функционирует, на территории находится ООО "Гефест-М", которое занималось ликвидацией веществ, которые использовал химзавод", - пояснил источник.

По данным сайта предприятия, компания "Гефест-М" специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения. Предприятие имеет ряд лицензий, в том числе на утилизацию боеприпасов, деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов, взрывчатых материалов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области в городе пострадали здания около 100 образовательных учреждений.

Прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

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