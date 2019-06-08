В России произошло очередное ЧП с пассажирским самолетом

Самолет ATR-72-500 авиакомпании Utair вылетел из Красноярска в Иркутск с часовой задержкой

Фото: Pixabay

В России произошло очередное ЧП с пассажирским самолетом. Самолет ATR-72-500 авиакомпании Utair вылетел из Красноярска в Иркутск с часовой задержкой из-за сбоя в работе электронного оборудования, сообщил источник в экстренных службах региона.

"Самолет должен был вылететь в 9:05 по местному времени в субботу, однако при подготовке к взлету не загрузился блок управления одного из устройств, потребовалась перезагрузка", – сказал собеседник агентства.

В результате пассажиров вернули из самолета в терминал, устройство было перезагружено и в 10:05 самолет вылетел в пункт назначения.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

От вылета пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 из Москвы в направлении Мурманска и до момента, когда самолет потушили из-за пожара, начавшегося после аварийной посадки, прошло 46 минут.

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