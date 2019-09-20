В России произошло "огненное" ДТП с участием украинца: один человек погиб

BMW выехал на встречную полосу и врезался в автобус

В России произошло смертельное ДТП с участием украинца. Об этом сообщает Фонтанка.

Известно, что ДТП произошло в Петергофе в ночь на 19 сентября. BMW под управлением украинца, живущего в Эстонии, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. От удара легковой автомобиль загорелся, в нем полностью сгорел один человек, второго увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

В ходе расследования стало известно, что за рулем BMW был 35-летний гражданин Украины, живущий в Таллине. На машине с эстонскими номерами он въехал в Россию в июне с частным визитом. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сломал несколько ребер. После оказания помощи его задержали.

Пассажиром легковушки, предположительно, являлся жителем Петергофа 1982 года рождения.

Также пострадала 43-летняя кондуктор автобуса, она получила ушибы и ссадины.

Правоохранители начали уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительны, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

Кросе этого, в Коростышевском районе Житомирской области столкнулись два грузовика. Один из водителей попал в реанимацию.

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