В России прокомментировали информацию о выявлении четвертого пострадавшего после отравления в Солсбери

По прошествии почти полутора лет с момента инцидента в Солсбери британцы держат в тайне местонахождение Сергея и Юлии Скрипалей

Дом Скрипалей в Солсбери / Фото: AFP

В посольстве России в Лондоне заявили, что информация Скотленд-Ярда о выявлении четвертого пострадавшего в инциденте в Солсбери, которым оказался еще один полицейский, не вызывает доверия. Так россияне комментировали обновленные данные лондонской полиции о расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Прежде всего непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно лишь спустя полтора года после случившегося. Упоминается о некоем „ином методе" обнаружения следов воздействия нервно-паралитического вещества, который, однако, почему-то был применен лишь сейчас. Информация не вызывает никакого доверия", — считают в российском посольстве.

Напомним, что по прошествии почти полутора лет с момента инцидента в Солсбери британцы держат в тайне данные о состоянии здоровья и местонахождении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей.

Добавим, что сотрудники контртеррористического подразделения полиции Великобритании обнаружили новую жертву покушения российских спецслужб на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

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Согласно опубликованному 15 августа отчету Скотленд-Ярда, им стал второй полицейский, прибывший на место преступления после Скрипалей.

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В докладе не раскрывается личность пострадавшего, но заявляется, что следы нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили жертв, были найдены в образце его крови.

Офицер стал четвертым потерпевшим от воздействия отравляющего вещества в Солсбери. Напомним, кроме Скрипалей, следы "Новичка" обнаружили у сержанта Ника Бейли, который также присутствовал на месте атаки.

Мы также писали, что еще два человека пострадали в городе Эймсбери – это англичанка Дон Стерджесс и ее бойфренд Чарли Роули. В результате воздействия яда женщина скончалась.

Причастными к случившемуся считаются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

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