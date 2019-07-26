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В России прокомментировали шпионский скандал в Австрии

26 июля, 21:19

Россияне назвали ситуацию "вбросом острого сюжета" о русских шпионах в альпийской республике

Фото: Pixabay

В Москве заявили, что серьезного разговора о шпионском скандале, который разгорелся накануне между Россией и Австрией нет.

"Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенные в ноябре прошлого года " острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который с австрийскими партнерами – в нашем понимании – закрыли", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу (иначе он велся бы по другим каналам), комментировать их смысла мы не видим", – резюмировали в российском МИДе.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Австрии полковник 30 лет шпионил для россиян. Он использовал для контактов со своим российским куратором не только радиосвязь и сложную систему спутниковой связи, но и другие новейшие технологии шпионажа.

Бывший полковник армии Австрии, подозреваемый австрийской прокуратурой в шпионаже в пользу России, мог попасть в поле зрения спецслужб благодаря информации, полученной британской разведкой от бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким предположением выступило австрийское издание Kurir.

По данным газеты, австрийский полковник в отставке "Мартин М. мог попасть в широкие сети в ходе успехов британской контрразведки, основанных на офицере ГРУ Сергее Скрипале".

Ранее газета Kleine Zeitung со ссылкой на собственные источники в Минобороны Австрии сообщало, что британские спецслужбы передали Австрии сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России.Как сообщалось, британская прокуратура возлагает ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее сообщалось, что дом в британском Солсбери, в котором находится квартира пережившего покушение ГРУ бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля, демонтируют. 

Напомним, ранее журналисты определили местонахождение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – они утверждают, что россияне живут на юге Англии под наблюдением врачей.

В МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.

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Тег Россия, Австрия, разведка, шпион, гру

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Источник:

Интерфакс

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