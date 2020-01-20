В России прорвало трубу в отеле: пять человек сварились заживо

В России произошла авария, в результате которой погибли не менее пяти человек и еще шестеро получили травмы.

Инцидент случился в городе Пермь, житель которой ранее открыл стрельбу по прохожим. На этот раз в ночь на 20 января прорвало трубу в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома – одна из комнат стала быстро наполняться кипятком.

Сообщается, что среди пяти погибших есть ребенок.

Кроме того, три человека попали в больницы: одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии (у женщины ожоги 35% тела), а еще два пациента – в состоянии средней тяжести (у них ожоги 15% и 20%).

Еще трое потерпевших, включая двух спасателей, от госпитализации отказались.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей.

Напомним, неделю назад похожая авария случилась в Голосеевском районе Киева, где затопило горячей водой крупнейший торговый центр столицы Ocean Plaza. Как сообщалось, в результате девять человек получили ожоги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама