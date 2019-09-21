В России прошел марш в поддержку Украины: полиция задержала трех человек

На акцию пришли несколько десятков человек

В России на акцию в поддержку мира и Украины, которая состоялась в Санкт-Петербурге, пришли несколько десятков людей, а полиция задержала троих участников акции.

Участники акции с плакатами и шариками цветов украинского флага в руках прошли маршем от Невского проспекта, а потом через Исаакиевскую площадь до Адмиралтейства и встали там, сообщает "Медуза".

В руках одной из задержанных девушек был плакат Give peace a chance ("Дайте миру шанс"). Марш был приурочен к Международному Дню мира и его участники требовали остановить все военные действия.

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Причины задержания троих участников акции не указана.

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Напомним, ранее в России стартовали процессы над участниками так называемого "московского дела". Корреспонденты "Сегодня" стали свидетелями, как один за другим автозаки подъезжали к Тверскому районному суду Москвы, куда свозят арестованных за участие в несанкционированных акциях протеста.

Один из подсудимых – Константин Котов, который выходил на митинги за свободу украинских политзаключенных и активно поддерживал узников Кремля, не пропуская ни одного заседания суда над пленными моряками, и постоянно приносил им передачи в СИЗО. Сейчас мужчина сам оказался на скамье подсудимых, надев на суд футболку с изображением Олега Сенцова.

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