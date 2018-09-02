В России прошла очередная акция против пенсионной реформы

В ряде российских городов прошли акции против повышения пенсионного возраста. Самая массовая наблюдалась в центре Москвы, где собралось около 6 тысяч протестующих.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 6 тысяч человек. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", – сообщили в полиции.

В свою очередь, организаторы митинга оценили численность пришедших на проспект Сахарова в 100 тысяч человек. В поданной в мэрию представителями КПРФ заявке на проведение акции указывалась численность участников до 15 тысяч человек.

Участники митинга пришли с красными флагами, плакатами: "Возрождение социализма – спасение России", "Вся власть – рабочим", "Долой власть капитала, терроризирующую народ", "Долой министров-капиталистов","55 лет и ни минутой больше!". Собравшиеся также скандировали: "Долой, долой буржуазный строй".

На митинге КПРФ сейчас так.. видео из самого центра протестующий Москвы.. pic.twitter.com/IDO5FM7Rl6 — Константин Рыков (@rykov) 2 сентября 2018 г.

Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы.

На фоне обвала электорального рейтинга из-за крайне непопулярного в РФ проекта пенсионной реформы президент России Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением в россиянам, озвучив некоторые смягчения к реформе.