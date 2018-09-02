В России прошла очередная акция против пенсионной реформы
Митингующие держали плакаты: "Вся власть – рабочим", "Долой власть капитала, терроризирующую народ", "Долой министров-капиталистов"
В ряде российских городов прошли акции против повышения пенсионного возраста. Самая массовая наблюдалась в центре Москвы, где собралось около 6 тысяч протестующих.
"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 6 тысяч человек. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан", – сообщили в полиции.
В свою очередь, организаторы митинга оценили численность пришедших на проспект Сахарова в 100 тысяч человек. В поданной в мэрию представителями КПРФ заявке на проведение акции указывалась численность участников до 15 тысяч человек.
Участники митинга пришли с красными флагами, плакатами: "Возрождение социализма – спасение России", "Вся власть – рабочим", "Долой власть капитала, терроризирующую народ", "Долой министров-капиталистов","55 лет и ни минутой больше!". Собравшиеся также скандировали: "Долой, долой буржуазный строй".
На митинге КПРФ сейчас так.. видео из самого центра протестующий Москвы.. pic.twitter.com/IDO5FM7Rl6— Константин Рыков (@rykov) 2 сентября 2018 г.
Началась акция КПРФ на проспекте Сахарова#КровавыйКвадрокоптер pic.twitter.com/8sQlXa2cBz— Актуальная Политика (@Current_policy) 2 сентября 2018 г.
Как известно, в России не утихают акции протеста против пенсионной реформы.
На фоне обвала электорального рейтинга из-за крайне непопулярного в РФ проекта пенсионной реформы президент России Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением в россиянам, озвучив некоторые смягчения к реформе.