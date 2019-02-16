В России прошли испытания ядерной установки ракеты "Буревестник"
На испытаниях подтверждены заявленные характеристики реактора, сообщают СМИ
В России прошли испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщил источник в российской ракетостроительной отрасли.
"В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" – испытания ядерной энергетической установки", – сказал источник.
По его словам, на испытаниях "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее Министерство обороны РФ на своем сайте опубликовало видео демонстрации возможностей новейших военных систем.
Напомним, СМИ сообщали, что Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой.
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