В России пройдут крупные военные учения: Шойгу удивил подробностями

Сегодня, 14:57

Такого в РФ не было уже более 30 лет – будет задействовано огромное количество войск

Российские танки. Фото: facebook.commod.mil.rus
Российские танки. Фото: facebook.commod.mil.rus

Россия 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.

"Учения в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский и Северный флот, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Представьте себе, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники — это танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", – сказал глава военного ведомства.

1535457421.7916

Министр объяснил, что все начнется с подготовительных 15 специальных учений по обеспечению войск после объявления президентом РФ внезапной проверки боеготовности войск, как уже было не раз в России.

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года прошли российско-белорусские учения "Запад-2017". По легенде учений, Россия и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория – вымышленного сепаратистского региона на северо-западе Беларуси на границе с Литвой и Латвией.

В них Россия задекларировала "всего" 12,7 тыс. военных, около 250 танков, 200 артиллерийских орудий, 10 военных кораблей. Хотя секретарь СНБО Александр Турчинов уличил Россию в нарушении, отметив, что реально задействовано было в 10 раз больше войск – около 120 тысяч солдат.
Россия, техника, учения, шойгу, военные учения
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

ВСУ атаковали условного врага. Фото: скриншот

Ударили из танков и вертолетов: появилось эффектное видео учений ВСУ

Сегодня, 11:26

Украинские военные показали, как будут защищать страну от вторжения врага с моря

Донбасс

САУ "Пион" / Фото из открытых источников

"Пионы" для бурятских "трактористов": на Донбассе прошли учения артиллерии большой мощности, видео

23 Августа, 04:15

100-килограммовые снаряды могут накрыть противника даже в глубоком тылу
Загрузка...

Крым

Фото: structure.mil.ru

Россия согнала военную технику для учений в оккупированном Крыму

19 Августа, 14:36

На полигонах "Ангарский" и "Старый Крым" находятся 60 единиц вооружения и спецтехники подразделений связи 

Евросоюз

Страны НАТО проведут масштабные учения. фото AFP

НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

17 Августа, 11:07

С начала агрессии России против Украины в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений
Загрузка...