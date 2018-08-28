В России пройдут крупные военные учения: Шойгу удивил подробностями

Такого в РФ не было уже более 30 лет – будет задействовано огромное количество войск

Россия 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.

"Учения в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский и Северный флот, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Представьте себе, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники — это танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", – сказал глава военного ведомства.

Министр объяснил, что все начнется с подготовительных 15 специальных учений по обеспечению войск после объявления президентом РФ внезапной проверки боеготовности войск, как уже было не раз в России.

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года прошли российско-белорусские учения "Запад-2017". По легенде учений, Россия и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория – вымышленного сепаратистского региона на северо-западе Беларуси на границе с Литвой и Латвией.

В них Россия задекларировала "всего" 12,7 тыс. военных, около 250 танков, 200 артиллерийских орудий, 10 военных кораблей. Хотя секретарь СНБО Александр Турчинов уличил Россию в нарушении, отметив, что реально задействовано было в 10 раз больше войск – около 120 тысяч солдат.