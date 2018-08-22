В России прямо в небе загорелся пассажирский самолет: опубликовано видео

Сегодня, 10:04

Пассажиры на удивление спокойно снимали на телефон горящий двигатель и разговаривали об отпуске

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В России прямо в небе у пассажирского самолета загорелся один из двигателей, и воздушное судно пришлось экстренно возвращаться в аэропорт. Самолет направлялся из Уфы в Сочи.

Как сообщили российскому "Интерфаксу" в экстренных службах, "после вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель" и командир принял решение об экстренной посадке.

"Экипажу удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали", – сказал источник.

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В свою очередь в Telegram-канале Mash отмечают, что возгорание двигателя не вызвало волнения и паники среди пассажиров – они снимали пожар на видео, спокойно беседуя об отпуске.

"Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи, однако они оказались снова в Уфе, – все из-за пожара в левом двигателе. Продолжать полет было невозможно, и машину вернули на землю. Там ее встречали отряды пожарных и скорые. С помощью надувных трапов пассажиров эвакуировали из самолета", – говорится в сообщении.

Как сообщалось еще в июне, в российском аэропорту загорелось шасси у пассажирского самолета. Из самолета пришлось эвакуировать 21 человека, в том числе 19 пассажиров. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

Также мы писали о загоревшемся во время полета самолете со сборной Саудовской Аравии по футболу. Во время вылета загорелся один из двигателей воздушного судна.
Россия, пожар, самолет, двигатель
Источник:

Интерфакс

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