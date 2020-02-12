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В России топ-чиновник услышал приговор и застрелился прямо в суде

12 февраля, 13:05

Бывший глава управления ФСИН РФ совершил самоубийство после оглашения приговора

Фото: PXhere

Фото: PXhere

В Москве во время судебного заседания совершил самоубийство бывший высокопоставленный госслужащий.

Как сообщает РБК, экс-глава управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ Виктор Свиридов застрелился 12 февраля прямо в Чертановском суде российской столицы, где его судили по делу о вымогательстве у подчиненного 10 млн рублей.

Отмечается, что мужчина выстрелил в себя после того, как судья приговорила его к трем годам колонии и приказала взять его под стражу в зале суда. До этого Свиридов находился под подпиской о невыезде.

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Адвокат самоубийцы подтвердил, что "скорее всего" его подзащитный скончался.

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Каким образом у него оказался пистолет, если перед входом в суд проводится досмотр, неизвестно – Федеральная служба судебных приставов РФ уже проводит проверку по этому поводу.

Напомним, минувшей осенью фигуранты так называемого "дела Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе вены прямо во время суда в Москве.

Кроме того, в прошлом году стало известно о самоубийстве одного из создателей российской пропагандистской телекомпании НТВ и медиаменеджера Игоря Малашенко.

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