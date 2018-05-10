В России Путина захотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Сегодня, 17:45

Для этого собираются организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций

Владимир Путин. Фото: GettyImages
Владимир Путин. Фото: GettyImages

Российская ассоциация героев предложила  выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил президент ассоциации, бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов, пишет Life.ru.

Ассоциация намерена вместе с руководством акции "Бессмертный полк" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении российского лидера.

"Присоединяйтесь! Путин – наш лидер, и он – лидер "Бессмертного полка", – сказал на открытии выставки в Госдуме РФ Шаманов.

Напомним, в конце апреля президент Южной Кореи Мун Чже Ин сказал, что Трамп мог бы стать достойным лауреатом Нобелевской премии мира, после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Единственное, что нам нужно – это мир", – сказал Мун.

Как известно, в 2017 году Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Нобелевский комитет отметил, что ICAN награждается за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого использования ядерного оружия, также новаторские усилия в сфере подготовки договора, который запретит такое оружие.
Россия, Путин, нобелевская премия, премия мира

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