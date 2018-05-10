В России Путина захотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Для этого собираются организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций

Российская ассоциация героев предложила выдвинуть президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил президент ассоциации, бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов, пишет Life.ru.

Ассоциация намерена вместе с руководством акции "Бессмертный полк" организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении российского лидера.

"Присоединяйтесь! Путин – наш лидер, и он – лидер "Бессмертного полка", – сказал на открытии выставки в Госдуме РФ Шаманов.

Напомним, в конце апреля президент Южной Кореи Мун Чже Ин сказал, что Трамп мог бы стать достойным лауреатом Нобелевской премии мира, после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Единственное, что нам нужно – это мир", – сказал Мун.

Как известно, в 2017 году Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Нобелевский комитет отметил, что ICAN награждается за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого использования ядерного оружия, также новаторские усилия в сфере подготовки договора, который запретит такое оружие.