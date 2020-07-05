В России Путину хотят дать "титул в веках": как будут называть "царя"

После реформы, направленной на "восстановление отечества", президенту России Владимиру Путину обязательно нужен будет титул в веках.

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Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, который считает традицией присвоение титулов лидерам России, передает радиостанция "Говорит Москва".

По мнению парламентария, прошедшее недавно голосование — это лишь начало процесса и согласие народа на восстановление страны в границах 1945 года.

"Поэтому, когда Владимир Владимирович этот процесс закончит, конечно, у него будет, что называется, титул в веках, как было в отношении лидеров России или Руси в их историческом прошлом. Это наша традиция", – заявил Федоров.

Он считает, что после реформы президента РФ можно будет назвать Владимиром-объединителем.

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Напомним, в России завершился референдум по "коронации" президента РФ Владимира Путина, на котором поправки к Конституции поддержали почти 73% граждан. Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля

В субботу, 4 июля, в России вступила в силу обновленная Конституция, переписанная под Путина. Речь идет, в частности, об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и, если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

О том, как в России протестовали против референдума, смотрите фото и видео.

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