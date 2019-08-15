В России пьяный десантник одним ударом убил "коллегу"

3 августа во время традиционного празднования "дня ВДВ" с купанием в фонтанах и потоками алкоголя житель Мурманска одним ударом убил своего коллегу из "элитных войск" России.
Убийство попало на видео, которое распространили в сети, поэтому следственный комитет РФ не смог закрыть глаза на пьяный "героизм" своих граждан, сообщает Армія Inform в Facebook.
В городском парке решили помериться силами мужчины в возрасте 40 и 26 лет, которых объединяла бывшая служба в Воздушно-десантных войсках. Младший десантник сначала отказывался драться со старшим "коллегой", но тот начал его оскорблять. В ответ крылатый пехотинец выразил свое недовольство кулаками – подошел и ударил оппонента в лицо.
Мужчина постарше уже едва держался на ногах и в результате удара упал, ударившись затылком об асфальт, раздробив кости черепа.
Любопытно, что Уголовный кодекс РФ довольно терпим к подобным выходкам "героев нации", поэтому за причиненную по неосторожности смерть бывшему десантнику грозит максимум два года лишения свободы. Свою вину он уже признал.
Внимание: видео содержит сцену насилия 18+
Напомним, двумя годами ранее пьяный десантник в прямом эфире избил журналиста, попытавшегося взять у него комментарий по случаю "дня ВДВ".
Впрочем, иногда бывает и по-другому. Например, рабочие в Ростове избили десантников в "день ВДВ".
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