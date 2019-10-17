В России пытались линчевать мужчину, которого посчитали маньяком

Подозреваемого привязали к столбу и устроили ему допрос

В российском Архангельске люди устроили самосуд над мужчиной, которого посчитали маньяком – местного жителя, который якобы бегал по улицам с ножом, грабил, цеплялся к женщинам и нападал на детей.

Трое мужчин привязали подозреваемого к столбу, побили и устроили допрос, однако тот все обвинения отрицал, что можно увидеть и на ролике, снятом участниками "задержания".

В расправу в конце концов вмешались стражи порядка и задержали обидчиков "маньяка". Сейчас полицейские проводят проверку.

На днях жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

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