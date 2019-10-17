Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

В России пытались линчевать мужчину, которого посчитали маньяком

17 октября, 03:03

Подозреваемого привязали к столбу и устроили ему допрос

В российском Архангельске люди устроили самосуд над мужчиной, которого посчитали маньяком – местного жителя, который якобы бегал по улицам с ножом, грабил, цеплялся к женщинам и нападал на детей.

Трое мужчин привязали подозреваемого к столбу, побили и устроили допрос, однако тот все обвинения отрицал, что можно увидеть и на ролике, снятом участниками "задержания".

В расправу в конце концов вмешались стражи порядка и задержали обидчиков "маньяка". Сейчас полицейские проводят проверку.

На днях жители Днепровского района задержали карманника, который в маршрутке обокрал пассажирку, оставив ее без кошелька и телефона.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия маньяк допрос Архангельск суд Линча

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе
У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на ДонбассеПолитика
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе
У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на ДонбассеПолитика
Еще одна страна в присутствии Путина
Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видеоРоссия
В России самолет приземлился без шасси: видео
В России самолет приземлился без шасси: видеоРоссия
"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...