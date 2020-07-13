В России рабочие "Газпрома" устроили погром из-за задержек зарплаты: видео

Строители три месяца не видели денег и взбунтовались

В России строители одного из газоперерабатывающих заводов компании "Газпром", которая недавно проиграла суд Польше и выплатила порядка 1,5 млрд долларов компенсации, устроили бунт из-за длительных невыплат зарплаты.

Реклама

Как сообщает АСН24, инцидент произошел 13 июля в городе Свободный Амурской области РФ, где строится Амурский газоперерабатывающий завод, который является звеном в цепочке поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

На опубликованных в соцсетях видео видно, как десятки человек в оранжевой спецовке с надписью Renaissance кидают камни, кричат и ломают имущество в офисе нанявшей их компании "Ренейссанс Хэви Индастрис".

Поводом для погрома стали длительные задержки зарплаты – работники не получали денег в течение трех месяцев.

Очевидцы утверждают, что на территории стройки задействовали спецназ, чтобы усмирить бунтовщиков.

В тренде Военный конфликт на границе Азербайджана и Армении: есть погибшие

Реклама

В пресс-службе завода подтвердили, что "инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников" к нанимателям и что на данный момент участники беспорядков задержаны и идет расследование.

Впрочем, местные строители уже не впервые жалуются на своего работодателя – ранее на стройке произошла вспышка коронавируса, но наниматель не принимал мер для профилактики распространения инфекции.

Напомним, ранее в России прошла другая демонстрация – у здания ФСБ в центре Москвы толпа протестовала против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Акцию разогнали, а около 50 человек задержали.

Также в Москвы водитель-дальнобойщик устроил одиночную акцию протеста – работодатель задержал ему зарплату, из-за чего водитель перегородил своим грузовиком улицу в центре столицы РФ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама