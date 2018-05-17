В России рабочие "замаскировали" развалившийся край дороги под бордюр

Дорожные рабочие в российском Тамбове подкрасили потрескавшийся край дороги под бордюр. Очевидец запечатлел эту картину и разместил фотографию в социальных сетях. Об этом сообщает портал top68.ru.

На фото видно, как люди в форме дорожных рабочих маскируют край развалившейся проезжей части под бордюр. Однако, самого бордюра там нет и в помине. Можно лишь заметить, как уцелевшая часть бордюра, наверное, еще с советских времен, в нескольких метрах от странных действий дорожников, уходит под асфальт.

Ранее мы писали, что в российской Самаре, которая тоже принимает Чемпионат мира по футболу 2018, ждут полмиллиона гостей. Инфраструктура не выдержит, поняли чиновники. И предложили самарцам покинуть город на время чемпионата.

Также в Воронеже местные жители закрыли дорожные ямы матрасами. Фото необычных дорожных "латок" появилось в городском паблике "Настоящий Воронеж" в одной из социальных сетей. Как отмечается в подписи к снимку, необычный способ ремонта дорог обнаружили на Заставе — в районе одноименной площади, находящейся в центральной части города



