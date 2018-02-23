В России раскол, страна больна и надо научиться ставить диагноз – экс-госсекретарь РФ

Россия – это 14 млн человек. И когда речь идет о политическом режиме Кремля, то надо понимать что это определенная группа имеющая властные полномочия в том числе самое опасное – полномочие на насилие. Об этом заявил экс-госсекретарь России Геннадий Бурбулис на совместном брифинге 4-го Балтийско-Черноморского форума "Солидарная безопасность стран балтийско-черноморского региона как консенсусная стратегия для Большой Европы".

Отвечая на вопрос экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, от том, когда мудрость жить в мире снизойдет на Россию, Бурбулис ответил, что в данный момент страна переживает не наилучшее время.

"В России идейный, моральный и ментальный раскол, есть агрессоры, есть воинствующие временщики и есть мудрые нормальные люди, для которых мир и добро являются базовыми ценностями.

Давайте будем относится к ситуации следующим образом: это пост-имперский синдром, это болезнь, но она не вечная и проходит. Надо научится ставить диагноз", – отметил Бурбулис.

По его словам, надо помочь Владимиру Путину выбраться из этого тупика. Поскольку каждый день становится все более ясно – на военной конфронтации нет будущего у кремлевского режима и нет будущего у президента.

"Как помочь? Приучить себя отказаться от простых и примитивных выводов о ситуации и приучить себя, что речь идет о фантомных болях. Речь идет о самооккупации – когда определенным деятелям у власти выгодно показывать угрозу, которой нет. Это конъюнктура текущего момента. Я уверен, что уже с марта-апреля после инаугурации мы увидим публичную тенденцию к выздоровлению и для России и для всех нас", – подытожил Бурбулис.

Напомним, президент Порошенко накануне провел встречу с бывшими лидерами стран Балтийско-Черноморского региона, акцентировав внимание на том, что цель России – не только Украина, а регион в целом.

В свою очередь председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев уверен, что Россия очень скоро распадется на девять отдельных регионов.