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Рассекречены уникальные данные о самоубийстве Гитлера: документ

16 апреля, 18:10

Станислав Кожемякин

Российское военно-историческое общество опубликовало историческое донесение Жукова Сталину

В России рассекретили телеграмму советского маршала Георгия Жукова главному командиру Красной Армии Иосифу Сталину, в которой тот сообщил о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.

Исторический документ был опубликован Российским военно-историческим обществом по случаю 75-летия начала операции по наступлению на Берлин.

Донесение датировано 3 мая 1945 года. В нем Жуков сообщил о задержании в Берлине подчиненных Геббельса: его личного повара Вильгельма Ланге и начальника гаража Шнайдера. Они и сообщили о самоубийстве Гитлера 30 апреля, но, по словам пленников, место захоронения фюрера им не было известно.

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Они также сообщили о самоубийстве Геббельса и его жены, которое те совершили 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

"При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену", – писал маршал.

Он добавил, что были приняты меры к обнаружению последнего места жительства Гитлера и детального исследования всех сведений по его самоубийству.

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Напомним, ранее профессор Томас Люндмарк раскрыл некоторые особенности интимной жизни Адольфа Гитлера и его супруги Евы Браун.

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Также сообщалось, что городские власти австрийского города Браунау решили отдать под отделение полиции национализированный дом, в котором родился и провел первые годы жизни будущий фюрер.

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