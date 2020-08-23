В России рассмотрели "признаки нормализации" ситуации в Беларуси

Глава МИД России Сергей Лавров на фоне продолжающихся протестов в Беларусизаявил, о "явных признаках нормализации ситуации" в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

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Свое мнение он объяснил тем, что "после всплеска насилия в первые дни после выборов протесты проходят мирно".

В то же время в России не перестают опасаться "украинского сценария" и "желающих спровоцировать кровь" на теперешних мирных протестах в Беларуси.

"Мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство по диалогу со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество при участии западных стран будет эффективным, – конечно, во всех свежо в памяти, как это было в Украине", – переживает Лавров.

Также глава российского МИД не готов признать полноправным партнером в переговорах по ситуации в Беларуси координационный совет оппозиции, в который, по его словам, "входит немало людей, известных негативным отношением к развитию Союзного государства РФ и Беларуси".

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Напомним, на протестах в Минске 23 августа участники акции, пройдя по центральным улицам столицы Беларуси, приблизились к официальной резиденции Александра Лукашенко, где им преградило путь заграждение силовиков. Позже появилось видео, как Александр Лукашенко попадает в свою резиденцию – Дворец независимости, на вертолете, причем при выходе из него у него в руках заметили автомат.

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