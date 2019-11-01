В России расстреляли экс-мэра 100-тысячного города

Перед смертью Сергей Лаврентьев успел застрелить одного из злоумышленников

/ Фото: Pixabay

В России, где ранее многолетний конфликт двух чеченских семей закончился бойней с пятью погибшими, в результате перестрелки погиб бывший градоначальник крупного города.

Инцидент произошел поздно вечером 31 октября в поселке Верх-Чумыш в Кемеровской области, где на территорию дома экс-мэра 100-тысячного Киселевска Сергея Лаврентьева пробрались злоумышленники. В результате завязавшегося конфликта мужчину убили, но при этом он застрелил и одного из преступников.

"Супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением", – сообщили в Следственном комитете РФ по Кузбассу.

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Как пишут российские СМИ, вторым погибшим оказался 45-летний Марат Гарипов, который ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его опознали по отпечаткам пальцев.

Мужчина был одет в камуфляж и маску с прорезью для глаз.

Следствие уже возбудило уголовное дело по факту убийства группой лиц. Второго нападавшего объявили в розыск. Основная версия – попытка разбойного нападения.

Напомним, на этой неделе в российском Архангельске задержали 51-летнего каннибала, который убил и съел троих своих знакомых.

А 25 октября на воинской части в Забайкальком крае России военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате восемь из них погибли, еще двое были госпитализированы с несмертельными ранениями.

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