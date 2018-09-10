В России расстреляли "вора в законе", с которым дружил Каха Каладзе

Сегодня, 15:52

На известного по кличке "Калатоза" Давида Карселадзе напали на Буковой улице города Сочи

Фото: скриншот
Фото: скриншот

В России расстреляли "вора в законе" – двое мужчин напали на известного по кличке "Калатоза" гражданина Грузии Давида Карселадзе.

После покушения, произошедшего на Буковой улице города Сочи, мужчину госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями в области груди. Киллеры с места происшествия скрылись.

"Поймать стрелков будет трудно: сам Карселадзе о них ничего сказать не может (он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких), да и с уликами у следователей туго", – сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент российские врачи борются за жизнь потерпевшего.

В середине 2000-х его уже задерживали правоохранительные органы. Тогда министр МВД Грузии признал, что "задержанный Давид Карселадзе наводил ужас не только на бизнесменов, но и на представителей криминального мира".

В свое время "Калатозу" связывали с экс-игроком киевского "Динамо", а ныне вице-премьером Грузии Кахой Каладзе.

Ранее сообщалось о другом убийстве криминального авторитета в России - Александра Жестокова расстреляли у всех на глазах в одном из баров города Новокузнецк.

Напомним, что в марте сотрудники отдела пограничной службы задержали на украинской границе криминального авторитета Сумбата Тбилисского.

Кроме того, мы писали, что начальниц Национальной полиции Сергей Князев объясняет засилье в Украине "воров в законе" работой ФСБ.
убийство, покушение, вор в законе, криминальный авторитет
Источник:

"Сегодня"

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