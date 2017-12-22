В России расстреляли журналиста

Журналист "Кавказского узла" Вячеслав Прудников получил огнестрельные ранения при вооруженном нападении в Ростовской области. Прудников прооперирован, нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью.

По словам Вячеслава Прудникова, вооруженное нападение на него было совершено сегодня днем в городе Красный Сулин в районе кладбища. Прудников рассказал, что в районе кладбища он находился по работе, не связанной с журналистикой.

"Я достал фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков. Внезапно подъехала серая иномарка. Из нее выскочил молодой человек, требуя сообщить, что я делаю. Возник конфликт, мужчина пытался меня ударить, а затем выхватил пистолет. Со словами "ты достал уже писать про власть" он начал стрелять. Я закрыл лицо рукой, пуля попала в локоть. Затем я попытался убежать, вторая пуля попала мне под ребро", – цитирует Вячеслава Прудникова издание.

Позже стало известно, что в Вячеслава Прудникова стреляли не из боевого оружия, а из травматического. Журналист отметил, что он начал убегать, при этом неизвестный продолжал стрелять ему в спину.

"Я выскочил на дорогу и остановил проезжавшую мимо машину, попросил отвезти меня в больницу. Стрелявший в меня мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Меня же привезли в больницу", – отметил Прудников.

Вячеслав Прудников, по его словам, был госпитализирован в местную больницу и прооперирован. Полицейские опросили его в больнице и приняли у него заявление о нападении.

Напомним, 25 октября в Минске был задержан корреспондент "UA:Украинское Радио", гражданин Украины Павел Шаройко, которому предъявили обвинение в шпионаже.

Между Украиной и Беларусью назрел шпионский скандал. Павла Шаройко, который был задержан в Беларуси, подозревают в создании шпионской сети – украинца обвиняют в создании агентурной сети из числа белорусских граждан.

Ранее в украинских СМИ появились данные о том, что КГБ задержал руководителя предприятия ПАО "Завод утяжелителей" из Константиновки, Донецкой области, Александра Скибы, приехавшего в столицу Беларуси на переговоры с "Минским тракторным заводом".





