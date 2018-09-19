В России разбился самолет МиГ-31

Сегодня, 16:39

Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета в районе аэродрома города Кулебяки

Фото: Vitaly Kuzmin, Википедия
Фото: Vitaly Kuzmin, Википедия

В российской Нижегородской области потерпел крушение самолет МиГ-31.

Как сообщают источники "Интерфакса" в оперативном штабе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета в районе аэродрома города Кулебяки. Борт упал в лесном массиве, не вызвав разрушения на земле.

Насколько известно, экипаж судна не пострадал. МиГ пилотировали инструктор и курсант, которые успели катапультироваться. На данный момент оба из них живы и уже вышли на связь со своим командованием.

Причины случившегося уточняются. Как сообщает Telegram-канал 112, самолет загорелся в воздухе.

Напомним, что ранее на российском телевидении озвучили имена 15 погибших членов экипажа, находившихся на борту сбитого над Средиземным морем Ил-20.

Также мы сообщали об авиакрушении, которое произошло в Калачевском районе Волгоградской области. В результате случившегося погиб пилот судна.

Кроме того, в апреле в одном из московских аэропортов приземлился самолет рейсом из Санкт-Петербурга, который во время полета начал разрушаться.
Россия, крушение, трагедия, авиакатастрофа, МиГ-31
Источник:

Интерфакс

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