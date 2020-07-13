В России разбился самолет: есть погибший (видео)

Он упал после того, как задел провода линии электропередач

В России, утром 13 июля, в Нижегородской области разбился легкомоторный самолет АН-2. В результате аварии погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ в области, АН-2 упал в Большеболдинском районе неподалеку деревни Кистенево. После удара о землю самолет загорелся, но его потушили прибывшие на место сотрудники экстренных служб. Пламя охватило площадь в 30 "квадратов". В результате аварии пострадали два человека, один из них погиб.

Видео: Mash, Telegram

По предварительной причине, самолет АН-2 потерпел крушение из-за того, что задел ЛЭП.

"По предварительным данным, крушение АН-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод (линии электропередачи), после чего упал и загорелся. Это одна из версий случившегося", – рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования проверят и другие версии трагедии, в том числе действия пилота и техническое состояние воздушного судна. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Ранее мы сообщали, что на показательных выступлениях в подмосковной Балашихе (РФ) разбился самолет АН-2. Пилот не справился с управлением и на низкой высоте АН-2 столкнулся с землей.

А в Новокубанском районе Кубани в России в результате авиакатастрофы пострадал пилот легкомоторного самолета.

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