В России разбился вертолет: погиб авиаинструктор Путина

В 2012 году Игорь Никитин обучал на тот момент премьера России перед известным полетом с журавлями

Фото: МЧС России.

В России произошло новое крушение, в результате которого погиб авиаинструктор, прославившийся работой с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авиакатастрофа случилась возле села Барское в Московской области, где 14 июля разбился вертолет Robinson R-22M, которым управлял глава Федерации сверхлегкой авиации РФ Игорь Никитин – именно он проводил для Путина курс по управлению дельталетом перед полетом с журавлями-стерхами в 2012 году.

Ссылаясь на очевидцев, российские СМИ пишут, что перед крушением пилот пытался посадить вертолет на поле, но воздушное судно ударилось о землю и развалилось.

Вместе с Никитиным на борту находился еще один человек. Его личность не раскрывается.

Начата доследственная проверка всех обстоятельств трагедии. На месте крушения работает следственная группа.

Напомним, что менее месяца назад в российском городе Нижнеангарск произошла аварийная посадка пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" по причине отказа одного из двигателей прямо в воздухе. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений. После столкновения самолет вспыхнул. В результате погибли два пилота.

Мы также писали, что в мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", жертвами которой стал 41 человек. Вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. В результате аварийной посадки самолет загорелся.

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