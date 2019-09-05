В России разбился военный вертолет: первые подробности

Ми-8 попытался совершить жесткую посадку в Саратовской области, но ударился о землю и загорелся

Фото: Mash/Telegram

Спустя всего пару дней после крушения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, Вооруженные силы России лишились еще одного летательного аппарата.

На этот раз авиакатастрофа случилась с военным вертолетом Ми-8 – воздушное судно разбилось на территории военной авиабазы возле поселка Соколовый в Саратовской области.

По версии очевидцев, практически сразу после взлета с аэродрома вертолет "попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся".

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По предварительным данным, на борту находились трое военнослужащих. Сообщается, что пассажиров и экипаж удалось спасти.

Какой из силовых структур принадлежит вертолет, пока что неизвестно.

Напомним, год назад в России потерпел крушение другой Ми-8, рухнув в Красноярском крае. На его борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все погибли. Позже стало известно, что за несколько секунд до катастрофы пилота пытались предупредить, но это не помогло.

Кроме того, на минувших выходных в Московской области произошла новая авиакатастрофа, в результате которой частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в водохранилище.

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