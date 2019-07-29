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В России разгорелся скандал из-за фильма о Чернобыле

29 июля, 00:16

Сюжет полностью раскритиковали пользователи


Скандал из-за фильма о Чернобыле в России. Там в сеть попали кадры из нового сериала российского производства об аварии на ЧАЭС, который должны были показать в конце лета. Ролик выложил исполнитель одной из главных ролей.

Сюжет полностью раскритиковали пользователи, и уже через несколько часов видео удалили. В то же время российские коммунисты требуют запретить американский сериал "Чернобыль". Мол, лента дискредитирует образ советской власти.

После ошеломительного успеха мини-сериала "Чернобыль" от HBO, в РФ решили представить и свой проект об этой трагедии. Так, в сети появился трейлер российского сериала "Чернобыль", который должен выйти на экраны в 2019 году.

Узнайте, как телесериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

Сюжет 12-серийного фильма будет рассказывать не только про саму аварию на ЧАЭС, но о периоде до и после катастрофы. При этом действия будут разворачиваться вокруг агента ЦРУ, приехавшего в Припять. 

Напомним, украинский военный летчик, полковник Олег Михайленко, ставший консультантом при создании самого рейтингового сериала HBO "Чернобыль", рассказал, как ему пришлось молчать относительно деталей съемок сериала. 

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Тег Россия, видео, сериал, кадры, скандал, Чернобыль

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