В России разгромили офис известного СМИ

Неизвестный устроил ночной погром в редакции портала "Сноб" в Москве

Фото: telegram.org/#/im?p=@snobru.

Вслед за задержанием в Москве журналиста-расследователя Ивана Голунова, в российской столице совершили нападение на редакцию оппозиционного издания "Сноб".

Согласно информации на сайте издания, в ночь на 10 июня неизвестный мужчина разбил стеклянную дверь в помещение, а также сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac.



















"Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист. Соответственно, и размер ущерба мы пока оценить не можем", – сообщила в Telegram-канале издания его главный редактор Ксения Чудинова.

Она сообщила, что часть сотрудников издания временно будет работать в редакции телеканала "Дождь", назвав "буквально огромным делом" восстановление компьютеров для такого маленького нишевого издания.

Кроме "Сноба", злоумышленник разгромил также офис другой компании, расположенной этажом ниже.

Сейчас правоохранительные органы российской столицы выясняют обстоятельства произошедшего.

Случившееся стало не первым нападением на СМИ в России – прошлой осенью неизвестный разбил стекло редакции одной из "фабрик кремлевских троллей" – РИА "Федеральное агентство новостей" - и бросил в помещение зажигательную смесь.

Мы также писали о митинге против политических репрессий в России – в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах прошли шествия, посвященные памяти убитых 10 лет назад правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

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