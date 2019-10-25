В России ребенок провалился в люк на глазах у матери (видео)

В состоянии шока женщина с легкостью отбросила тяжелую крышку люка

В России едва не закончилась трагедией обычная прогулка матери с ребенком – малыш провалился в канализационный люк прямо на глазах у женщины, совсем как несколько месяцев назад под Киевом.

Произошедший в городе Набережные Челны инцидент попал на видео.

На снятых кадрах видно, как малыш идет по газону, а рядом мама везет его коляску. В какой-то момент мальчик наступил на крышку незафиксированного люка – та перевернулась, и ребенок упал в колодец.

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Женщина сразу же бросилась спасать кроху, отбросив крышку люка.

К ней на помощь подбежала прохожая, вместе с которой они достали малыша – очевидно, яма оказалась довольно неглубокой, либо ребенок за что-то зацепился.

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Получил ли он травмы, пока что неизвестно.

Напомним, этим летом в Днепре произошел похожий инцидент – шестилетний мальчик упал в канализационный коллектор. Родственники не смогли достать ребенка и вызвали спасателей.

Ранее "Сегодня" сообщали, куда обращаться жителям украинской столицы, если воруют канализационные люки и ливневки.

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