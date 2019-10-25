В России ребенок провалился в люк на глазах у матери (видео)

В России едва не закончилась трагедией обычная прогулка матери с ребенком – малыш провалился в канализационный люк прямо на глазах у женщины, совсем как несколько месяцев назад под Киевом.
Произошедший в городе Набережные Челны инцидент попал на видео.
На снятых кадрах видно, как малыш идет по газону, а рядом мама везет его коляску. В какой-то момент мальчик наступил на крышку незафиксированного люка – та перевернулась, и ребенок упал в колодец.
Женщина сразу же бросилась спасать кроху, отбросив крышку люка.
К ней на помощь подбежала прохожая, вместе с которой они достали малыша – очевидно, яма оказалась довольно неглубокой, либо ребенок за что-то зацепился.
Получил ли он травмы, пока что неизвестно.
Напомним, этим летом в Днепре произошел похожий инцидент – шестилетний мальчик упал в канализационный коллектор. Родственники не смогли достать ребенка и вызвали спасателей.
Ранее "Сегодня" сообщали, куда обращаться жителям украинской столицы, если воруют канализационные люки и ливневки.
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