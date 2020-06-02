Українська
$ 26,82
29,8
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России река смыла мост: Мурманск отрезан от страны (фото, видео)

2 июня, 12:48

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Опоры железнодорожного моста через реку Кола были повреждены паводком

В Мурманской области России, где в прошлом году украли часть моста через реку Умба, снова рухнул мост. На этот раз – другой.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ, обрушился железнодорожный мост через реку Кола, который связывал 300-тысячный Мурманск с остальной частью страны.

Инцидент произошел днем 1 июня, когда пострадавшая в результате паводка опора не выдержала и надводная часть моста рухнула в воду. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Реклама

Следственный комитет РФ уже начал проверку нарушения требований в области транспортной безопасности и устанавливает обстоятельства и причины случившегося.

Опрошенные российскими СМИ эксперты утверждают, что рухнувший мост восстановлению не подлежит, а на строительство нового уйдет не меньше года.

В тренде
Трамп готов бросить армию на протестующих: появилась реакция Пентагона

Это уже не первый рухнувший российский мост в этом году. В апреле в Приморье водитель легковушки случайно снял, как прямо перед ним под весом проезжающей фуры обрушился мост. При этом один автомобиль сорвался в образовавшийся провал.

Реклама

А в конце 2019 года обрушение другого виадука произошло в районе поселка Кушкуль на въезде в город Оренбург. Мост едва не рухнул на легковушки, регистратор которой и снял аварию. Позже выяснилось, что в момент ЧП на путепроводе находился груженный щебнем грузовик Scania.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия мост обрушение мурманск

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Госдуме предложили взять
В Госдуме предложили взять "Л/ДНР" под протекторат РоссииПолитика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным
Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с ПутинымПолитика
В Кремле рассказали, почему Зеленского не приглашают в Москву
В Кремле рассказали, почему Зеленского не приглашают в МосквуПолитика
Парад во время пандемии и
Парад во время пандемии и "обнуление" президентских сроков: куда спешит ПутинРоссия
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять