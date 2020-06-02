В России река смыла мост: Мурманск отрезан от страны (фото, видео)

В Мурманской области России, где в прошлом году украли часть моста через реку Умба, снова рухнул мост. На этот раз – другой.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ, обрушился железнодорожный мост через реку Кола, который связывал 300-тысячный Мурманск с остальной частью страны.

Инцидент произошел днем 1 июня, когда пострадавшая в результате паводка опора не выдержала и надводная часть моста рухнула в воду. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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Следственный комитет РФ уже начал проверку нарушения требований в области транспортной безопасности и устанавливает обстоятельства и причины случившегося.

Опрошенные российскими СМИ эксперты утверждают, что рухнувший мост восстановлению не подлежит, а на строительство нового уйдет не меньше года.

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Это уже не первый рухнувший российский мост в этом году. В апреле в Приморье водитель легковушки случайно снял, как прямо перед ним под весом проезжающей фуры обрушился мост. При этом один автомобиль сорвался в образовавшийся провал.

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А в конце 2019 года обрушение другого виадука произошло в районе поселка Кушкуль на въезде в город Оренбург. Мост едва не рухнул на легковушки, регистратор которой и снял аварию. Позже выяснилось, что в момент ЧП на путепроводе находился груженный щебнем грузовик Scania.

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