ФОТОФАКТ. В России река унесла сотни домов и может снести мост
После паводка река Ия принесла снесенные постройки к участку российского шоссе М-53
В результате обрушившегося на российскую Сибирь наводнения может быть значительно повреждена одна из автотрасс федерального значения – М-53 "Сибирь".
Во время паводка на реке Ия вода подняла и принесла к участку шоссе, на котором был мост, множество частных домов.
Как видно на снимках, смытые постройки давят на возвышающийся над водой 150-метровый участок автомобильной дороги.
Напомним, на данный момент известно о гибели не менее семи человек в результате наводнения в Иркутской области. Еще девять объявлены пропавшими без вести, а 153 человек, в том числе 35 детей, оказались в больницах.
Подтопления наблюдались в шести районах – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.
Однако 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.
На данный момент остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 296 домов, в которых проживает 9 809 человек. Под водой оказалась и федеральная трасса Р-255.
Мы также писали об урагане, который обрушился на Ульяновскую область РФ на прошлой неделе. После сильного ветра на населенные пункты обрушились ливни, которые привели к наводнениям – в Ульяновске местами воды было по колено.
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