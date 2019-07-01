ФОТОФАКТ. В России река унесла сотни домов и может снести мост

После паводка река Ия принесла снесенные постройки к участку российского шоссе М-53

Участок российского трассы М-53 "Сибирь" после паводка. Фото: twitter.com/verbludvogne.

В результате обрушившегося на российскую Сибирь наводнения может быть значительно повреждена одна из автотрасс федерального значения – М-53 "Сибирь".

Во время паводка на реке Ия вода подняла и принесла к участку шоссе, на котором был мост, множество частных домов.

Фото: twitter.com/verbludvogne

Как видно на снимках, смытые постройки давят на возвышающийся над водой 150-метровый участок автомобильной дороги.

Напомним, на данный момент известно о гибели не менее семи человек в результате наводнения в Иркутской области. Еще девять объявлены пропавшими без вести, а 153 человек, в том числе 35 детей, оказались в больницах.

Подтопления наблюдались в шести районах – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.

Однако 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

На данный момент остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 296 домов, в которых проживает 9 809 человек. Под водой оказалась и федеральная трасса Р-255.

Мы также писали об урагане, который обрушился на Ульяновскую область РФ на прошлой неделе. После сильного ветра на населенные пункты обрушились ливни, которые привели к наводнениям – в Ульяновске местами воды было по колено.

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