В России резко ответили на обвинения США по ситуации в Восточной Гуте

Обвинения США в адрес России в гуманитарной катастрофе в Восточной Гуте в Сирии Москва расценивает как актом информационной войны против РФ и сирийского режима. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он считает, что Россия пытается помочь установить перемирие в регионе. Однако российский политик не вспомнил о том, что поддерживаемые Россией сирийские войска уже убили 630 гражданских.

"Расцениваю это как очередной акт информационной войны США против Сирии и против России. Именно наша страна делает все от нее зависящее с тем, чтобы, во-первых, убедить власти Сирии предотвратить масштабные жертвы среди мирного населения (гуманитарные паузы), и, во-вторых, устранить главную угрозу этому населению, а это террористы", – заявил Косачев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Поддерживаемые Россией сирийские войска захватили часть Восточной Гуты

Также он обвинил американцев в том, что они в своей поддержке сирийской оппозиции не разбираются, кто террорист, а кто оппозиционер.

"Отсюда консервация проблем в целом и отсюда деградация ситуации в Восточной Гуте", – считает сенатор.

Как заявлял верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений.

В свою очередь региональный представитель ООН в Сирии Панос Мумцис сообщил, что за две недели в сирийском районе Восточная Гута погибли около 600 человек, более 2 000 получили ранения.