В России резко подорожала водка

С начала 2018 года в России подорожали крепкие спиртные напитки: водка, джин и абсент. Цены на них за первые семь месяцев года выросли на 6-8 процентов, пишут "Известия" со ссылкой на данные компании "Такском", собирающей информацию с онлайн-касс по всей России.

В июле средняя стоимость бутылки водки составила 207 рублей (86 грн. – Ред.), что на восемь процентов выше, чем в январе. Цена на джин выросла на семь процентов — до 593 рублей (246 грн. – Ред.), на абсент — на шесть процентов до 320 рублей (133 грн. – Ред.).

Подорожание коснулось также рома и коньяка, правда, в чуть меньших масштабах: на пять процентов в обоих случаях до 626 (260 грн. – Ред.)и 439 рублей (182 грн. – Ред.) соответственно.

Как отмечает издание, подорожание не связано с ростом акцизов на крепкий алкоголь — с начала 2018 года его величина не менялась и равняется 523 рублям (217 грн. – Ред.) на литр безводного спирта. Ближайшее повышение запланировано только на 2020 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Украине подорожали водка и пиво



По словам собеседников газеты, рост цен вызван девальвацией рубля, поскольку большинство алкогольных напитков — импортные. В последнее время их доля на рынке увеличилась, и они оказывают влияние на средний уровень цен.

С 20 августа в России выросла минимальная розничная цена водки крепостью меньше 40 градусов. Теперь она привязана к цене 40-градусного напитка — 205 рублей (85 грн. – Ред.) за поллитра. Это уже привело к подорожанию 37-38-градусной водки на девять рублей и 38-39-градусной на четыре рубля.

Ранее мы писали, что Россия осталась без дешевой водки. Эксперты отмечают, что спрос на более "слабую" водку упадет.

Напомним, в Украине готовят подорожание вина и водки. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. Речь об этом идет в проекте постановления, который опубликовало МЭРТ. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

Действующие минимальные цены на алкогольные напитки введены в сентябре 2017 года.