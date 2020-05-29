В России резко подскочила смертность от коронавируса: страна уже восьмая в Европе

В России, где только накануне сообщили о максимальном количестве умерших от коронавируса за сутки, побит рекорд по этому показателю – впервые с начала эпидемии умерли более 200 человек.

Если раньше самым большим количеством считалось 174 жертв за 24 часа, то теперь этот показатель вырос до 232 – именно столько пациентов с COVID-19 скончались 28 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией в России. Из них 76 умерли в Москве.

Теперь совокупное количество летальных исходов с начала распространения болезни в стране только по официальным данным составляет 4 374. Таким образом, Россия обогнала по этому показателю Швецию (4 266) и вышла на восьмое место в Европе.

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Также за сутки в РФ зарегистрировали 8 572 новых случая заболевания, большинство из них – в Москве (2 332). Теперь их насчитывается в целом 387 623 – по этому показателю Россия сохраняет третье место в мире после Бразилии (438,2 тыс.) и США (1,72 млн).

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Как сообщается, с начала эпидемии в стране болезнь победили 159 257 человек. Таким образом, продолжают болеть 223 992 россиян.

Несмотря на стремительный рост смертности от коронавируса в стране, в Роспотребнадзоре разрешили большинству регионов России снимать карантинные ограничения.