Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России резко подскочила смертность от коронавируса: страна уже восьмая в Европе

29 мая, 12:01

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В стране обновили очередной антирекорд эпидемии

В России, где только накануне сообщили о максимальном количестве умерших от коронавируса за сутки, побит рекорд по этому показателю – впервые с начала эпидемии умерли более 200 человек.

Если раньше самым большим количеством считалось 174 жертв за 24 часа, то теперь этот показатель вырос до 232 – именно столько пациентов с COVID-19 скончались 28 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией в России. Из них 76 умерли в Москве.

Теперь совокупное количество летальных исходов с начала распространения болезни в стране только по официальным данным составляет 4 374. Таким образом, Россия обогнала по этому показателю Швецию (4 266) и вышла на восьмое место в Европе.

Реклама

Также за сутки в РФ зарегистрировали 8 572 новых случая заболевания, большинство из них – в Москве (2 332). Теперь их насчитывается в целом 387 623 – по этому показателю Россия сохраняет третье место в мире после Бразилии (438,2 тыс.) и США (1,72 млн).

В тренде
В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

Как сообщается, с начала эпидемии в стране болезнь победили 159 257 человек. Таким образом, продолжают болеть 223 992 россиян.

Несмотря на стремительный рост смертности от коронавируса в стране, в Роспотребнадзоре разрешили большинству регионов России снимать карантинные ограничения.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва эпидемия смертность коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирус
Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирусРоссия
За жизнь Кадырова борются врачи: стало известно, как он заразился (видео)
За жизнь Кадырова борются врачи: стало известно, как он заразился (видео)Россия
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
В Госдуме предложили взять
В Госдуме предложили взять "Л/ДНР" под протекторат РоссииПолитика
Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариант
Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариантПолитика
Упавший метеорит напугал россиян (видео)
Упавший метеорит напугал россиян (видео)Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...