В России рухнул очередной мост: уже нашли "крайнего"

На следующий день после обрушения виадука в Оренбурге в России рухнул новый мост.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, на этот раз конструкция обрушилась в Киренском районе в Иркутской области, где 3 декабря упал автомобильный мост через реку Макаровка.

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Предполагается, что к аварии привела попытка водителя груженной лесом фуры Scania проехать по мосту, который не выдержал вес и обрушился.

Отмечается, что грузовик с полуприцепом весил 60 тонн – втрое больше допустимой нагрузки на мост.

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По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.



Случившееся нарушило автомобильное движение между городами Иркутск и Киренск, в связи с чем была организована временная переправа на льду для легковушек, а также начались работы по созданию объездного маршрута для грузовых машин.

Напомним, в прошлом году в Воронежской области рухнул мост через реку Савала, и все машины, которые в этот момент ехали по мосту упали в воду. В результате шесть человек пострадали.

Кроме того, ранее в республике Дагестан обрушился мост, который должны были открыть в этом году. Из-за ЧП пострадали три человека.

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