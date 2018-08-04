В России рухнул вертолет с нефтяниками: выживших нет

В субботу, 4 августа, около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает СК РФ.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили в СК РФ.

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что катастрофа произошла в Туруханском районе в 2 км от населенного пункта Игарка. С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой — рабочих.

"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", – цитируют российские СМИ сообщения от источников в МЧС.

Экипаж второго вертолета был вынужден сбросить груз на землю, чтобы не потерпеть крушение. Люди на его борту не пострадали.

По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По сообщениям СМИ России, транспортной прокуратурой края начато расследование. На месте крушения вертолета найдены "черные ящики".

Напомним, в июне в Ханты-Мансийском округе РФ вертолет с людьми рухнул в болото. Без жертв не обошлось.

А в мае в Сирии разбился российский боевой вертолет КА-52. Экипаж погиб.