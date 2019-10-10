В России самолет приземлился без шасси: видео

Авария случилась с грузовым Ан-12, на борту которого находились 17 человек

Видео: Telegram-канал Baza

Спустя неделю после авиакатастрофы с Ан-12 под Львовом, на российском Урале случилась авария с такой же моделью самолета.

Так, 10 октября грузовой самолет Ан-12 "Госавиации" совершил аварийную посадку в Екатеринбурге, при этом у него не открылось шасси и воздушное судно приземлилось "село на брюхо".

Инцидент произошел на аэродроме Кольцово. В результате приземления внизу самолета возник небольшой пожар, который быстро потушили пожарные.

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В этот момент на борту находились 17 человек. О пострадавших не сообщается.

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В связи с ЧП, аэродром закрыли для взлетов и вылетов. Самолеты, которые должны были сесть в Кольцово, перенаправляют в Пермь и Тюмень.

Напомним, на прошлой неделе на Чукотке пассажирский самолет Sukhoi Superjet попал в опасную ситуацию – после приземления в аэропорту "Певек" воздушное судно на пять метров выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

"Сегодня" также сообщали о ЧП с самолетом, которое произошло за неделю до того. 25 сентября при посадке в Барнауле у самолета Boeing-767 загорелась правая стойка шасси. Как утверждают в Росавиации, авария произошла с авиалайнером чартерной авиакомпании AZUR air.

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