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В России самолет рухнул на дом: опубликовано видео

16 июля, 12:50

Воздушное судно столкнулось с домом правой плоскостью своего крыла и носом, уничтожив половину здания

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России.

Спустя несколько недель после авиакатастрофы а российском Нижнеангарске, в РФ потерпел крушение новый самолет, в результате чего пострадали четыре человека.

Инцидент произошел утром 16 июля в Чечне, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

"В 07:58 мск поступило сообщение о том, что в станице Новощедринская Шелковского района по неустановленной причине произошло падение легкомоторного самолета на частный жилой дом, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека", – заявили в ведомстве.

Воздушное судно столкнулось с домом правой плоскостью своего крыла и носом, в результате чего было полностью уничтожена половина здания. В Telegram-канале Mash было опубликовано видео последствий крушения.


При этом сам самолет получил незначительные повреждения. Пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Все они доставлены в больницу. Среди потерпевших может быть ребенок.

Помимо того, при падении воздушное судно зацепило линии электропередач, в результате чего несколько станиц и село остались без света.

Обстоятельства случившегося и причины аварии устанавливаются. Предположительной причиной случившегося может быть ошибка пилота.

Напомним, в мае в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", жертвами которой стал 41 человек. Вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск лайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. В результате аварийной посадки самолет загорелся.


Мы также писали о крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье, которое случилось накануне. Жертвами авиакатастрофы стали два человека, включая главу Федерации сверхлегкой авиации РФ Игоря Никитина, который проводил для президента РФ Владимира Путина курс по управлению дельталетом перед полетом с журавлями в 2012 году.

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Тег Россия, крушение, самолет, Чечня, авиакатастрофа

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Источник:

ТАСС

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